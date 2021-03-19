قطع المياه عن بعض أحياء مدينه اسوان اليوم للصيانه



نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال توصيل عدد 2 طلمبة جديدة بخطوط السحب والطرد برافع مياه المحمودية ( 1 ) وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق ( خلف المسلة - خور المحمودية - مطلع المحمودية - الشيخ هارون من مستوصف معبد وحتى مطلع الإذاعة ).

وذلك إعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء الجمعة الموافق 1932021 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 2032021.. لذا تهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.