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تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على ريال سوسيداد في تمام العاشرة مساء الأحد، الحادي والعشرين من مارس الجاري على ملعب أنويتا، ضمن منافسات الجولة ال28 من الدوري الإسباني.


ويسعى برشلونة لحسم نقاط المواجهة من أجل تضييق الخناق على المتصدر أتلتيكو وتقليص الفارق إلى نقطة واحدة.


بينما يحاول لاعبو المدرب الإسباني إيمانول ألغواسيل، الخروج بالعلامة الكاملة، لضمان تواجدهم في المراكز المؤهلة للأبطال.


جدير بالذكر أن برشلونة يحتل وصافة الترتيب برصيد59 نقطة من 27لقاء، حيث استطاع الفوز في18، وتعادل في5، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.
على الجانب الآخر يتواجد ريال سوسيداد في المركز الخامس برصيد45 نقطة من 27لقاء، فاز 12،وتعادل9، وتلقى الهزيمة في 6 لقاءات.


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