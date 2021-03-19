قطع المياه بالصداقة الجديدة بأسوان غدا لمدة ١٢ساعة بسبب الصيانه



نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال تغيير محبس 10 بوصة بالخط العمومي بالصداقة الجديدة وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن منطقة الصداقة الجديدة بأكملها ماعدا تقسيمات الأهالي ( مرحلة أولى ) وذلك إعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء غدًا الجمعة الموافق 1932021 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 2032021.. لذا تهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.