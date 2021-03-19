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غريب : صلاح في القائمة المبدئية لأولمبياد طوكيو

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن محمد صلاح نجم ليفربول انضم إلى القائمة المبدئية المشاركة في أولمبياد طوكيو هذا العام.


وعقب نجاحه في التتوج ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة لأول مرة في تاريخه والتي أقيمت في مصر، يشارك منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو المقرر إقامته في يوليو المقبل.


وقال شوقي غريب في تصريحات لوسائل الإعلام: "كان هناك اتفاق مع جنوب أفريقيا لإقامة مباريات ودية وكان من المفترض أن تكون هناك مباريات مع فريق من أوروبا وآخر من أمريكا الجنوبية ولكن ذلك لم يتم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.


وأضاف: "المعسكر لن يتخلله أية مباريات ودية ولا حتى مباريات مع الأندية ونجهز لمعسكر شهر يونيو من الآن".


وتابع:"القائمة النهائية لمنتخب مصر في الأولمبياد ستضم 18 لاعبا بالإضافة إلى 4 لاعبين احتياطين ولن يسمح بالتبديل بالأربع لاعبين احتياطين إلا في حالة الإصابات".


وأردف قائلاً: "القائمة المبدئية بها محمد صلاح ويجب وجود أوراق رسمية لمخاطبة ليفربول ويجب أن تجرى قرعة مباريات الأولمبياد وتحديد فندق الإقامة لأنها أمور رسمية سيطلبها النادي الإنجليزي".


واختتم غريب تصريحاته قائلاً:"قرعة الأولمبياد ستقام يوم 21 أبريل وعقب القرعة ستكون هناك فترة المخاطبات الرسمية ومن الممكن أن استعين بثلاثة لاعبين كبار أو اثنين أو واحد أو لا أختار أحد".

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