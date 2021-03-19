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تطعيم آمن وبالمجان.. تفاصيل انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالدقهلية

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام مديرية الصحة والقطاع الوقائي بوضع خطة لمناقشة التحديات وتحديد آليات العمل استعدادا للحملة القومية الثانيه للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال.

وأشار الي ان الحملة ستبدأ بداية من يوم الأحد الموافق 28 مارس الجارى وحتى الاربعاء 31 مارس 2021م حيث تستهدف الخطة تطعيم الاطفال في الفئة العمرية من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات.
ويتم التطعيم من خلال فرق مدربة منتشرة في جميع قرى ومدن المحافظه تضم فرق ثابتة بجميع وحدات ومراكز طب الاسرة والميادين الكبرى ومحطات القطار وبجوار المساجد والكنائس والنوادي والاسواق والمواقف وفرق متحركة من شقة الى شقة

واشار وكيل الصحة الي ان الخطه تستهدف تطعيم حوالي مليون طفل مصريين وغير مصريين بطعم شلل الأطفال
وأوضح مكي ان تطعيم الأطفال بجرعتين متتاليتين يهدف الى رفع المناعة المجتمعية ضد شلل الأطفال حيث يجري الاعداد الآن لأعمال الحملة بمعرفة الطب الوقائي والتأكد من جاهزية جميع الأماكن لتنفيذ الحملة وتدريب فرق التمريض والوحدات ومراجعة الخطط مع مشرفي الإدارات الصحية.

واكد وكيل صحة الدقهلية على ان التطعيم آمن وبالمجان كما اكد على ضرورة وصول الرسالة التثقيفية الخاصة بالحملة للاباء والامهات من خلال الندوات المستمرة لتوعيتهم بضرورة التطعيم لاطفالنا لاستمرار الحفاظ على مصرنا الحبيبة خالية من شلل الاطفال.

وشدد وكيل صحة الدقهلية على ضرورة حسن إستقبال ومعاملة المترددين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة كل من الفريق الطبى والمترددين وتقديم خدمة طبية متميزة.

جاء ذلك في اطار رؤية القيادة السياسية للنهوض بالصحة العامة وفي اطار جهود وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وخاصة الأطفال وبتعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والتي اطلقت شارة بدء الاستعداد لتنفيذ الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

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