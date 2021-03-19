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جهود الداخلية فى مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين - مقيم بمحافظة سوهاج بقيام صراف بإحدى مصالح الضرائب العقارية - مقيم بسوهاج بتحصيل مبالغ ماليه منه، وأثناء مراجعته للإقرار الضريبى الخاص به بالمأمورية، إكتشف قيام المشكو فى حقه بتوريد قيمة أقل من التى قام بسدادها والمثبتة بصور قسائم التوريد المسلمة له.

فقد أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وتبين قيام المذكور بإستغلال طبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل قيمة رسوم الضرائب العقارية من الممولين وتوريدها لخزينة جهة عمله وقام بتحصيل مبلغ مالى من الشاكى قيمة رسوم ضرائب عقارية، وتسليمه صور قسائم توريد بقيمة المبلغ، وعقب ذلك قام بالتلاعب فى أصل قسائم التوريد وإثبات تحصيله مبلغ مالى آخر وهى قيمة أقل من المحصل الفعلى المدون بأصول تلك القسائم، والإستيلاء على الفارق لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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