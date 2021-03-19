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توزيع 130 ألف كارت للفلاح بالقليوبية بنسبة 50%

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قال المهنس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المديرية انتهت من تنقية المساحات المنزرعة فعليا في إطار منظومة "كارت الفلاح"، مشيرًا إلى أنه صدر حتى الأن 130 ألف كارت لفلاحي المحافظة، بعد توزيع 215 جهاز تابلت وميكنتها لإصدار النقط وبدء توزيع الكروت بخطابات من الجمعيات الزراعية برقم الحيازة ومساحة المزارع، مشيرًا أن جملة الكروت المخصصة للمحافظة 260 ألف حائز أي أن منظومة الكارت الذكي انتهى منها نسبة 50%.

أضاف زايد، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت انحسار ملحوظ للتعديات على الأرض الزراعية، خاصة بعد تحويل المخالفين للنيابة العسكرية، ومع وجود الإجراءات الرادعة للمخالفين أصبحت التعديات في أنحاء المحافظة حالات فردية لا تذكر.

وأشار زايد، أنه جاري حاليا استخراج شهادة "الجلوب جاب" لجمعيتي الفراولة بالقلزم وكفر الصهبي بشبين القناطر، باعتبارهما أكبر جمعيات لتصدير الفراولة المعروفة ب "الذهب الأحمر" في قرى القليوبية بشبين القناطر، وطوخ معقل زراعة المحصول لفتح أسواق العالم أمام الفراولة المصرية المزروعه بالقليوبية.

أشار زايد أن إجمالي المساحة المنزرعة بالفراولة بالمحافظة هذا العام بلغ 5500 فدان في 6 قرى بمركزي شبين القناطر وطوخ شهت لأول مرة استخدام تقنيات الري بالتنقيط وتكويد الزراعات للتشجيع على التصدير.

في سياق أخر أكد زايد انه لايوجد مشكلة أو أزمات في الأسمدة للعام الثاني للتوالي، مشيرًا أن القليوبية استعدت لموسم حصاد القمح منتصف أبريل المقبل بمساحة منزرعة 50292 فدان، مؤكدا أن لجان المتابعة لم ترصد أي إصابات بصدأ القمح، موضحا أن اللجان تمر حاليا على الصوامع ولايوجد مشكلة في القمح والحالة جيدة لاستقبال المحصول من المزارعين.

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