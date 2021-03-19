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أسقف البحر الأحمر يستقبل العميد شريف المستشار العسكري الجديد

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أعلنت إيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي بفيس بوك عن استقبال الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر والقمص مينا عزيز مسؤول العلاقات العامه بمطرانيه البحر الاحمر السيد العميد شريف المستشار العسكرى الجديد والمقدم حامد وقد ساد جو من الحب والوفاء والموده على اللقاء.




و تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بظهور الصليب الكريم الذى صلب عليه السيد المسيح حسب المعتقد المسيحى والاحتفال الثاني الذي تقيم فيه الكنيسة تذكار الصليب فى اليوم العاشر من شهر برمهات وكان على يد الإمبراطور هرقل فى سنة 627 ميلادية وذلك

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