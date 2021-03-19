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ضبط 2 طن أسمدة زراعية مدعمة بدون ترخيص فى الفيوم

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:29 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت مباحث التموين من ضبط 2 طن أسمدة زراعية مدعمة بدون ترخيص بحوزة قائد سيارة بالفيوم.

فقد تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم من ضبط 2 طن أسمدة زراعية مدعمة بدون ترخيص بحوزة قائد سيارة - مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم) حال قيادته سيارة محمل عليها المضبوطات بدائرة مركز شرطة أطسا بمحافظة الفيوم.

بمواجهته إعترف بأنه مالك الأسمدة بقصد الإتجار وبيعها بالسوق السوداء، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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