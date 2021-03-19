121 مليون إصابة بكورونا حول العالم والفلبين تقر استخدام "سبوتنيك"

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 121.49 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و810880.

فرنسا تواجه تصاعد إصابات كورونا بـ"عزل عام"

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

11 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن الصين سجلت 11 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في 18 مارس ارتفاعاً من 6 حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن إحدى الحالات كانت عدوى محلية في إقليم شنشي، وهي أول حالة محلية لكورونا في الصين منذ 14 فبراير/شباط، وكانت الحالات الـ10 الأخرى وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى خمس من ست حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات "كوفيد-19" المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 90083 حالة، في حين ظل عدد الوفيات عند 4636.

الفلبين تقر الاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك- في"

قالت إدارة الأغذية والأدوية في الفلبين، الجمعة، إن البلاد أقرت استخدام لقاح "سبوتنيك- في" الروسي لمرض "كوفيد-19" لحالات الطوارئ.

واللقاح، الذي طوره معهد جاماليا الروسي، هو رابع لقاح يتم إقرار استخدامه لحالات الطوارئ في البلد الذي يواجه ارتفاعاً جديداً في حالات الإصابة.

وقال مدير الإدارة رولاندو إنريكي دومينجو خلال مؤتمر صحفي: "المنافع المحتملة والمعروفة للقاح (سبوتنيك- في) تفوق المخاطر المحتملة والمعروفة لهذا اللقاح".

87 ألف إصابة جديدة بالبرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيلها 86982 إصابة و2724 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 11 مليوناً و780820 إصابة بفيروس كورونا و287499 وفاة ناجمة عنه.

6303 إصابات جديدة ببريطانيا

سجلت بريطانيا 6303 إصابات جديدة بكورونا و95 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان، الجمعة، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4.280.882 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 125.926 وفاة.