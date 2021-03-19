الطالع الفلكى الجُمعَه 19/3/2021..التَّعَافِى السَّرِيع!









*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعُود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 10 برمهات قبطى ، 19 آذار رُومى ، 6 شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -فَوَجَدُو إنّهم لمّا يشيلو الإرْدَة الأديمة ويْجِيبُولو إرْدَة جديدة فإنّه يشفى تماماً من الإكتئاب النّفسى.(محمّد المصرى من فيلم شيّلنى واشّيّلك-1977)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الجَوْزَاء يعنى

تكوين علاقات جديدة وتقوية القديمة وترميم المُتضرّرة ، تقوية روابط صِلَة الرّحم والحفاظ عليها ، إتصالات وتلفونات ورسائل بريديّة وإلكترونيّة لنقل المعلومات من وإلى الآخرين،تطبيق الجوزاء لمبدأ تبادل المنافع فالجوزاء بالإضافة للميزان ماهر فى العلاقات التجارية والسّمسرة وتوصيل هذا بذاك، الإعلان والإعلام عن بضاعتك مُهمّ مهما كانت مُمتازة وبدون الإعلان تُصبح بضاعتك غير مُجدية ، هذا ينسحب على العلاقات العاطفيّة لتوصيل عريس من القدس بعروس من سَبَأ لكن دون إضافة بُهارات أو رُتوش فالأمانة تقتضى توصيل المعلومة سليمة غير ناقصة أو مُشوّهة أومغلوطة ، الجوزاء يعنى لغتين/جنسيتين/ثقافتين ، هذا يعنى تشجيعك على تعلّم لغة أجنبية جديدة تكون مصدر دخل إضافى للقمة عيش شريفة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*مِنْ أسرار مولود الجَوْزَاء

قدرته السريعة على الحركة والتنقّل والتواصل السريع وتكوين العلاقات الإجتماعية الناجحة دون تفريق بين شخص مُهم أو متواضع ، ذاكرة حادّة وقدرة على حفظ المعلومات بسرعة فائقة وسرعة البديهة لذلك عادةً مولود الجوزاء مُتفوق دراسيّاً ، من عيوبه رغبته فى أداء أكثر من عمل فى توقيتٍ واحد لذلك يلجأ لتوزيع الأعمال المُختلفة على فريق عمل، سرعته الفائقة على الحركة و التحدّث تجعله يتعافى سريعاً من الصدمات العاطفية إن حدثت ليبحث عن حظّه فى مكانٍ آخرسريعاً دون أىّ إشارة لإحباط أو زعل أونظرة حسرة لعلاقة إنتهت ، كما أنه (قد) يمتلك صفة ونقيضها بصورة مُزدَوَجَة كالكرم الزائد والحرص الزّائد فى نفس الوقت ما يجعل الحكم على شخصيّته صعباً.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الترتيب والنظام والأولويّات مُفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الثور: أحد المعارف قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك و معرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.





برج الجوزاء: فرص ضائعة وعلاقات مقطوعة أو مُتضرّرة وحتى أجهزة معطوبة كلها واردة للإصلاح اليوم بمشيئة الله تَعَالى ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج السّرطان: قد تشعر باستياء مِمّن قدّمت لهم خدمات وبادلوك بالخشونة ، أنت تًعامل ضميرك وليس الناس فلا تستكثر فعل الخير.





برج الأسد: بإمكانك جلب السعادة لشخص حزين بمساعدته على إنهاء مشكلته أو سداد ديونه التى هى صغيرة بالنسبة لك ، فى السّر لحفظ ماء الوجه.





برج العذراء: حمام مُنعش ،إرتداء ملابس نظيفة جديدة، أداء فروضك الدّينيّة ، التسوق ، أنشطة من شأنها إشعارك بأنك وُلدت من جديد بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: لاتتمسّك بوجهة نظرك بسبب عجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.





برج العقرب: يومٌ مُناسب لأداء الواجبات الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ ، زيارة المرضى والمُشاركة فى فاتورة علاج أحدهم إن أمكنك.





برج القوس: لست من النوع الذى يستمتع بالتحسّر على نفسه أو يتقمّص دور الضحيّة ،أقترح عليك أن تبدأ فى التحرك من جديد لتبدأ فصلاً جديداً من حياتك.





برج الجدى: رُبّما فوجئت بمتحصّلات ماليّة من مصادر فقدت الأمل فيها، أو إرتفاع فى قيمة إستثمار قديم قمت به فى الماضى، حافظ على أموالك ومُمتلكاتك.





برج الدّلو: السيطرة على المواقف المحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.

برج الحوت: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.



