ضبط 108 طرب مخدر حشيش بالإسكندرية والإسماعيلية

نجحت الأجهزة الامنية فى ضبط 108 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية والإسماعيلية



فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، الأمن العام وبمشاركة مديريتى أمن الإسكندرية، الإسماعيلية من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم عقب تقنين الإجراءات تم ضبط التالى:

ضبط عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول بحوزة عنصر إجرامى وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية.



ضبط عدد 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4،800 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول بحوزة عنصر إجرامى وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





