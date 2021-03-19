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ضبط 108 طرب مخدر حشيش بالإسكندرية والإسماعيلية

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الامنية فى ضبط 108 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية والإسماعيلية

فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، الأمن العام وبمشاركة مديريتى أمن الإسكندرية، الإسماعيلية من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم عقب تقنين الإجراءات تم ضبط التالى:
ضبط عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول بحوزة عنصر إجرامى وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية.

ضبط عدد 48 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4،800 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول بحوزة عنصر إجرامى وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


ضبط 108 طرب مخدر حشيش بالإسكندرية والإسماعيلية
ضبط 108 طرب مخدر حشيش بالإسكندرية والإسماعيلية
ضبط 108 طرب مخدر حشيش بالإسكندرية والإسماعيلية
ضبط 108 طرب مخدر حشيش بالإسكندرية والإسماعيلية

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