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ضبط 6505 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6505 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
2575 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
328 مخالفة السير بدون تراخيص.
23 مخالفة موقف عشوائى.
26 مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.




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