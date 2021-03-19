Advertisements

نجم الأهلي السابق يكشف عن الثنائي الأقرب لقيادة خط وسط المنتخب

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:33 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف نجم الأهلي السابق عن الثنائي الأنسب للعب في خط وسط منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا.

وقال محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق إن الثنائي طارق حامد لاعب الزمالك و محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي هما الأفضل لقيادة خط وسط المنتخب الوطني في مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 .

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمـو" اليوم: "أُفضل البدء بالنني وطارق حامد ، فهما الأنسب لشغل هذا المركز ووصلا لمرحلة جيدة من الإنسجام ، ويلعبا معاً منذ أكثر من 4 سنوات في ولاية الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب".

وتابع: "أعتقد أن عبد الله السعيد كان سينضم لصفوف المنتخب الوطني لولا الإصابة التي تعرض لها مع فريق بيراميدز" .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليستر سيتي الاهلي ابو الدهب

أخبار تهمك

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ يوم

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 18 ساعة

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 13 ساعة

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على التوجيه الرئاسي الجديد بشأن الأسر المتبنية لأيتام (فيديو)

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

منذ حوالي 10 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات الدور ال16

منذ ساعتين و 12 دقيقة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 13 ساعة

حيلة أخيرة من الزمالك لإنهاء أزمة شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 ص

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

08:01 ص

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات الدور ال16

10:06 ص

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

04:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار