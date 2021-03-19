نجم الأهلي السابق يكشف عن الثنائي الأقرب لقيادة خط وسط المنتخب

كشف نجم الأهلي السابق عن الثنائي الأنسب للعب في خط وسط منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات إفريقيا.





وقال محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق إن الثنائي طارق حامد لاعب الزمالك و محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي هما الأفضل لقيادة خط وسط المنتخب الوطني في مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 .





وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمـو" اليوم: "أُفضل البدء بالنني وطارق حامد ، فهما الأنسب لشغل هذا المركز ووصلا لمرحلة جيدة من الإنسجام ، ويلعبا معاً منذ أكثر من 4 سنوات في ولاية الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب".





وتابع: "أعتقد أن عبد الله السعيد كان سينضم لصفوف المنتخب الوطني لولا الإصابة التي تعرض لها مع فريق بيراميدز" .



