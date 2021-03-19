ليستر سيتي يعلن تعرضه لخسائر مالية كبيرة

تعرض نادي ليستر سيتي الإنجليزي لخسائر فادحة خلال العام الماضي وذلك حسبما أعلن في بيان رسمي اليوم.





وقال نادي ليستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة، إنه سجل خسائر مالية بقيمة 67.3 مليون جنيه إسترليني (93.67 مليون دولار) قبل خصم الضرائب خلال العام المنتهي في 31 مايو 2020 في ظل تأثيرات جائحة كوفيد-19.





وتسبب توقف الدوري الممتاز في موسم 3019-2020 في مارس من العام الماضي، ثم استئناف البطولة خلف أبواب مغلقة دون جمهور بعد ذلك في تأثيرات كبيرة على التكاليف والإيرادات.





وقال ليستر إنه نتيجة تأخر انتهاء الدوري في الموسم الماضي بسبب كورونا فإن مبالغ كبيرة من إيرادات البطولة وأموال الجوائز وعقود الرعاية ستدخل ضمن حسابات الموسم التالي.





وقالت الرئيسة التنفيذية للنادي سوزان ويلان في بيان: "رغم أن تأثيرات كوفيد-19 على الإيرادات التجارية كبير فإن موسم 2019-2020 يظل موسماً ناجحاً".





وأضافت: "على أرض الملعب نجحنا في تحقيق العودة للمنافسات الأوروبية بعد حصولنا على ثاني أفضل مركز طوال تاريخنا في البطولة وبناء على ذلك قدمنا الدعم لأعضاء النادي في أوقات الشدة".





ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة من 29 مباراة وسيلتقي مع ضيفه مانشستر يونايتد في دور الثمانية بكأس إنجلترا الأحد المقبل.