نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة أحد المواطنين بالإكراه بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.



وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، إستغاث بهم أحد المواطنين وقرر بأنه حال توقفه بسيارته فوجئ بقيام سيدة - مقيمة بدائرة القسم وبصحبتها آخران بإستقلال السيارة صحبته وتهديده بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم والإستيلاء منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبعض الأوراق الشخصية كرهًا عنه، ولاذوا بالفرار.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة المشار إليها وتبين أنها (بدون عمل – مقيمة بدائرة القسم) وبمواجهتها بما جاء بأقوال المُبلغ أيدتها، وأقرت بأنها نظرًا لمرورها بضائقة مالية وإرتباطها بالمجنى عليه بعلاقة صداقة فإختمرت فى ذهنها فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك إستعانت بآخران (شخصين، لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) لتنفيذ مخططها، وقيامها بإستدراج المجنى عليه بالمنطقة محل البلاغ، وإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمين الآخران -أمكن ضبطهما - وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وكذلك ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بسرقته بالإكراه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



