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ضبط 1203 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 1203 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-
ضبط (3٫02 طن "مفروم لحوم – دهون حيوانية") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مفرمة لفرم اللحوم) بمحافظة الجيزة.

ضبط (1٫5 طن "مفروم دجاج دوبريهات") معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (6٫96 طن دقيق فاخر إستخراج 72%) معبأة داخل شكائر وعبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية وغير مسجلة – (5000 عبوة فارغة) مدون عليها ذات البيانات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مطحن لإنتاج الدقيق الفاخر) بمحافظة المنوفية.

ضبط (5 طن "ملح سياحات") غير صالحة للإستهلاك الآدمى ومحظور إستخدامه فى الصناعات الغذائية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لإدخالها فى عملية التصنيع وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الجبن الأبيض بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة كفرالشيخ) وبحوزته ( 3 طن دقيق بلدى مُدعم) قام المذكور بتجميعه وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق للإتجار بها فى السوق السوداء.

ضبط (مالكة محل بدال تموينى لصرف المقررات التموينية - بمحافظة الشرقية) لتجميعها (2 طن سكر – 564 عبوة زيت تموينى) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط (المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة) وبحوزته (35800 قرص أدوية "بشرية – منشطات ") مهربة جمركيًا وغير مسجلة وغير مصرح بتداولها بالأسواق بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

إضطلعت الإدارة العامة بتنفيذ حملة نوعية إستهدفت محلات المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة بالجمالية بالقاهرة.. أسفرت عن ضبط عدد (3) قضايا بإجمالى مضبوطات بلغت (2٫195 كيلو جرام) مشغولات ذهبية "مختلفة الأشكال" بعضها غير مدموغ والبعض الآخر يشتبه فى عدم سلامة أختام الدمغة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


ضبط 1203 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1203 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1203 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
ضبط 1203 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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