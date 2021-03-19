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السباح الباروكي يبدأ محاولة التدريب الأخيرة بالنيل استعدادا لعبور المانش بزعانف المونو

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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بدء السباح سيد الباروكى اليوم محاولة التدريب الأخيرة للسباحة لمسافة طويلة استعدادا لعبور المانش بزعانف المونو لأول مرة في العالم في يوينو القادم بإشراف السباح خالد شلبى، وانطلقت إشارة بدء المحاولة من مرسى النادى الأهلى بالجزيرة، بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب وشخصيات رياضية، للسباحة لمسافة 15 كيلو فى مياه النيل حول جزيرة الوراق لمسافة 15 كيلو والتى تعادل قرابة 30 كيلو من مياه البحر لصعوبة السباحة فى مياه النيل ويرافق الفريق المعاون الدكتور محمد سلامة خبير التأمين والسلامة المائية.

وقال السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش في شمال أفريقيا والشرق الأوسط مدرب الباروكى أن محاولة السباحة والانطلاق بدأت من مرسى النادى الأهلى بالجزيرة مرورا بالدوران حول جزيرة الوراق والعبور أسفل كوبرى تحيا مصر والعودة مرة أخرى إلى مرسى النادى الأهلى تحت إشراف وإعداد السباح العالمى خالد شلبى المسئول عن محاولة عبور بحر المانش لأول مرة فى التاريخ بالزعانف وبمساعدة السباحة الأولمبية شيرويت حافظ.

وأوضح شلبي أن الباروكى يهدف الي دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ليصبح أول سباح في العالم يعبر المانش بطول 32 كم سباحة بالزعانف في 30 يونيو المقبل.
ويعد الباروكى أول عربى أفريقى يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة من الماء "قفزة الدولفين"، بعد تحقيق رقمين فى موسوعة الأرقام القياسية

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