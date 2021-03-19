12 شرطا أساسيا لأداء موسم الحج .. تعرف عليهم

يستعد الحجاج المسلمون لأداء فريضة الحج، وقد كشفت صحيفة "عاجل" السعودية عن صدور ضوابط لموسم الحج لهذا العام من قبل وزارة الصحة، أبرزها حصول حجاج الداخل على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع ذي الحجة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز شروط لإداء موسم الحج:



1_ وفق لما ذكر بصحيفة عاجل، فأن حصول حجاج الداخل على جرعات اللقاح المعتمدة بالمملكة ضد كورونا قبل مطلع ذي الحجة شرط أساسي.



2_وأوضحت الصحيفة، أن الضوابط تلزم الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع.



3_ وأكدت أن من الشروط الأساسية حصول جميع المكلفين والعاملين في الحج على جرعتي اللقاح المعتمد في المملكة ضد كورونا، قبل بدء التكليف بما لا يقل عن أسبوع.



4_وشددت المملكة السعودية، على إلزامية ارتداء الكمامة لجميع الحجاج والعاملين في جميع الأوقات

5_ وقالت المملكة، إن ضوابط حج هذا العام تضمنت إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 من الوصول للمملكة، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلى المملكة، وفق لما ذكرته صحيفة عاجل السعودية.



7_ وأضافت أنه في خلال هذه الفترة يجب إعادة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج.



8_ واشترطت المملكة السعودية وصول نسبة التطعيم إلى 60% لسكان مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الفئات المستهدفة بالتطعيم، قبل مطلع ذي الحجة.



9_ كما قامت المملكة باستثناء الفئات الأكثر عرضة من الترشح للحج، واقتصار الفئات العمرية بين 18 - 60 سنة.



10_وأشارت الي ضرورة التنسيق لخروج الحاج من مقر السكن خارج البرنامج الأساسي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة.



11_ ونوهت المملكة السعودية على أهمية التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج.



12_ وشددت المملكة أيضا على جدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات بحيث تكون كل مجموعة معرفة مسبقا ومع قائد مجموعة مرافق واحد على الأقل، ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج، وتحديد فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحلة، والاستفادة من جميع الرخص الشرعية للتخفيف على التنظيم.

