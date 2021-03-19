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كشف ملابسات سرقة كابلات وأسلاك كهربائية من أحد مواقع البناء بالقاهرة

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة سرقة عدد من الكابلات والأسلاك الكهربائية من أحد مواقع البناء بمدينة نصر وضبط مرتكبى الواقعة.

وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بفحص تجار الخردة ومخازن الخردوات بدائرة القسم تمكنت من ضبط شخصين صاحب مخزن خردوات، عاطل "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما داخل مخزن ملك أحدهما وعثر بحوزتهما على عدد 6 مواسير كبيرة الحجم "خاصة بتوصيل الغاز الطبيعى" - كمية من الكابلات والأسلاك الكهربائية"مجهولين المصدر" وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتحصلهما عليها من عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم بقصد التصرف فيها بالبيع "كخردة" وبمواجهتهما إعترفا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة المضبوطات من منطقة أعمال إنشائية بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" وتسليمها للمتهمان الأول والثانى نظير تحصله على مبلغ مالى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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