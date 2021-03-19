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تم تكريمها في يوم المرأة.. إيمان الجندي أول سيدة مايسترو بالصعيد (فيديو)

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عبرت إيمان الجندي، أول سيدة مايسترو في صعيد مصر، عن سعادتها من قبل تكريم السيدة انتصار السيسي لها في احتفالية يوم المرأة المصرية، قائلة: "كنت في عالم تاني، وأكن حد طبطب عليا ومكنتش مصدقة إن دة ممكن يحصل وفرحت بشكل مش معقول، وقولت معقول بعد الجهد والعمر دة كله، والحمد لله تعبت كتير أوي عشان أمثل المرأة المصري كأول مايسترو من 2005".

وأضافت "الجندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى، اليوم الجمعة، أنه من المفترض تشجيع أي موهبة موجودة داخل المنزل سواء في الصعيد أو أي مكان آخر مصر، لأن الموهبة تجعل الطفل قادر وسوي ويستطيع التعامل مع الناس، لكن إذا كان الأب أو الأم يرفضان ممارسة ابنهما موهبته بحجة التعطيل على الدراسة تعتبر مشكلة كبيرة جدًا.

وتابعت: "فيه ناس كتير جدا بتقولي أنا نفسي أتعلم وبابا وماما قالولي لأ عشان دراستك، ودي مشكلة، مش مشكلة أنه يكون دكتور أو ظابط أو محامي أو أي عمل، المهم ينجح ويبدع في مكانه".

وواصلت: "النهاردة ولد باعتلي على الواتس، وجاب رقمي، وبيقول وصلولني يا جماعة بالمايسترو إيمان الجندي، وزعلت لما الولد قال كدة، حسيت إنه بيستنجد، وبيدور على فرصة وحد يمسكه، والشاب بيبقى عنده موهبة كبيرة بس عاوز اللي يطلعها، وأغلب المدارس مفيهاش مدرسين موسيقى، ودي مشكلة كبيرة، وأتمنى يفتحوا في كل الأماكن فرع لكليات التربية الموسيقية، وعدد المدرسين قليل".

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