تم تكريمها في يوم المرأة.. إيمان الجندي أول سيدة مايسترو بالصعيد (فيديو)

عبرت إيمان الجندي، أول سيدة مايسترو في صعيد مصر، عن سعادتها من قبل تكريم السيدة انتصار السيسي لها في احتفالية يوم المرأة المصرية، قائلة: "كنت في عالم تاني، وأكن حد طبطب عليا ومكنتش مصدقة إن دة ممكن يحصل وفرحت بشكل مش معقول، وقولت معقول بعد الجهد والعمر دة كله، والحمد لله تعبت كتير أوي عشان أمثل المرأة المصري كأول مايسترو من 2005".





وأضافت "الجندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى، اليوم الجمعة، أنه من المفترض تشجيع أي موهبة موجودة داخل المنزل سواء في الصعيد أو أي مكان آخر مصر، لأن الموهبة تجعل الطفل قادر وسوي ويستطيع التعامل مع الناس، لكن إذا كان الأب أو الأم يرفضان ممارسة ابنهما موهبته بحجة التعطيل على الدراسة تعتبر مشكلة كبيرة جدًا.





وتابعت: "فيه ناس كتير جدا بتقولي أنا نفسي أتعلم وبابا وماما قالولي لأ عشان دراستك، ودي مشكلة، مش مشكلة أنه يكون دكتور أو ظابط أو محامي أو أي عمل، المهم ينجح ويبدع في مكانه".



