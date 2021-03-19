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الانسحاب الاجتماعي.. طبيب نفسي يكشف أهم أعراض اكتئاب الربيع (فيديو)

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، إن الاكتئاب الموسمي لا يتكرر كثيرًا في الصيف والربيع، مشيرًا إلى أن هذين الفصلين مرتبطان ببعض الخبرات المؤلمة، مثل وفاة الأب أو الأم أو التعرض لحادثة أو فشل حب المراهقة، بالإضافة إلى مصاحبة دخول فصل الربيع ببعض المتلازمات المرضية مثل التهابات الجيوب الأنفية واختلال الساعة البيولوجية واضطرابات الأكل.

وأضاف هندي في تصريحات عبر تطبيق "سكايب"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، "أعرف سيدات مش بتتخن غير في فصل الربيع بسبب الاكتئاب واضطرابات الأكل"، وحول طريقة التعرف على الإصابة باكتئاب الفصول، أوضح: "لما نلاقي نفسنا بنفكر كتير في الماضي والمعاناة من الانسحاب الاجتماعي، وصعوبة في اتخاذ القرار".

وحول ما يمكن القيام به من أجل التعامل مع اكتئاب الفصول، تابع استشاري الطب النفسي: "يمكن التعرض لضوء الشمس، وممارسة أي نشاط، مثل تشغيل الموسيقى للسيدات لأنها تؤدي إلى ضبط الساعة البيولوجية وتناول الأطعمة الصحية، وإجراء بعض الفحوصات مثل الدم والغدة الدرقية لإيجاد التوازن بين أجهزة النفس والناحية النفسية".

وأشار الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، إلى أن الاكتئاب مرتبط بالشمس، فعندما يتعرض المواطن المصري لشمس مصر المعتدلة فإن جسمه يفرز هرمون السعادة، لذلك فإن أكثر بلدان العالم إصابة بالاكتئاب هي بريطانيا لأنها عاصمة الضباب، أو من يعملون في أماكن مغلقة مثل مضيفات الطيران.

وحول الحصول على أدوية من أجل علاج الاكتئاب دون استشارة طبيب، قال: "هذه جرائم ترتكب في حق النفس، ولا يجب اللجوء إلى نصيحة الأصدقاء، والأدوية عبر الإنترنت، ويجب أن نحترم أنفسنا بشكل كبير، لأن هذه الأدوية لها أعراض طويلة الأمد، مثل الإدمان".

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