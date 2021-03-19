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بشكل كبير.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ترتفع بشكل كبير، داعيا المواطنين إلى عدم السفر خلال عطلة عيد الفصح.


وطلب لارس شاد، نائب رئيس المعهد الألماني، من المواطنين عدم السفر خلال عطلة عيد الفصح لاحتواء عدد الحالات.

 

وقال إن هناك خطرا من أن تصبح ألمانيا في وضع مماثل بحلول عيد الفصح كما كان في عيد الميلاد.

 

من جهته، حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان، من أن أوروبا تعاني من نقص في عدد اللقاحات لوقف الموجة الثالثة من كورونا.

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