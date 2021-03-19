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'هيكل' يرحب بقرار أنقرة بشأن القنوات المعادية لمصر

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:12 م
أسامة هيكل وزير الإعلام
أسامة هيكل وزير الإعلام
ميسون أبو الحسن
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أعرب أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، عن ترحيبه بقرار الحكومة التركية، الخاص بإلزام القنوات المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامية. 

ووصف "هيكل" في بيان له، هذه الخطوة بأنها بادرة طيبة من الجانب التركي، تخلق مناخًا ملائمًا لبحث الملفات محل الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية.

وقال: "إن إصدار قنوات من دولة تعادي دولة أخرى ليس أمرًا محمودًا ولا مقبولًا في العلاقات الدولية، ومن المهم جدًا لكل دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين". 

وأضاف وزير الدولة للإعلام أن مصر دولة لا تعادي أحدًا، وأن الموقف المصري ثابت في علاقاتها الدولية؛ حيث تعمل على تطوير علاقاتها مع الجميع على أساس من التفاهم، والحفاظ على المصالح المشتركة.

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