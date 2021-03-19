ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة 29

يلتقي اليوم الجمعة منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يواجه نادي فولهام نظيره ليدز يونايتد.





وتقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي فولهام.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:





1- مانشستر سيتي 71 نقطة

2- مانشستر يونايتد 57 نقطة

3 – ليستر سيتي 56 نقطة

4- تشيلسي 51 نقطة

5- وست هام 48 نقطة

6 – إيفرتون 46 نقطة

8 – توتنهام 45 نقطة

7- ليفربول 46 نقطة

9 – أستون فيلا 41 نقطة

10- أرسنال 38 نقطة

11- كريستال بالاس 37 نقطة

12- ليدز يونايتد 36 نقطة

13- وولفرهامبتون 35 نقطة

14- ساوثهامبتون 33 نقطة

15 – بيرنلي 33 نقطة

16- نيوكاسل يونايتد 28 نقطة

17 – برايتون أند هوف ألبيون 29 نقطة

18 – فولهام 26 نقطة

19 – وست بروميتش 18 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة



