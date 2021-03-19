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تعرف على موعد استئناف وترتيب الدوري وجدول الهدافين

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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أوقف مسؤولو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مسابقة الدوري المصري، بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول، المقرر له 22 مارس الجاري إستعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

موعد عودة الدوري المصري
ومن المقرر أن تعود منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، 2 أبريل المقبل بمباريات الجولة الـ17، حيث يواجه

الجونة منافسه إنبي على ملعب ستاد خالد بشارة، ويستضيف وادي دجلة ضيفه الإنتاج الحربي على ستاد السلام.
ويواجه الإتحاد السكندري، المقاولون العرب على ملعب ستاد الإسكندرية، فيما يستقبل مصر المقاصة، سموحة على أرضية ستاد المقاولون العرب.


وفي يوم السبت 3 أبريل، يستضيف المصري البورسعيدي، طلائع الجيش على ملعب ستاد الإسكندرية، بينما يستقبل الإسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا على ملعب الإسماعيلية.


ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، قبل إنطلاق منافسات الجولة السابعة عشرة.

1 الزمالك 33
2 الأهلي 27
3 بيراميدز 25
4 الاتحاد السكندري 25
5 إنبي 24
6 مصر المقاصة 24
7 المصري البورسعيدي 23
8 سموحة 22
9 غزل المحلة 22
10 الجونة 21
11 سيراميكا 21
12 أسوان 17
13 المقاولون العرب 15
14 البنك الأهلي 14
15 طلائع الجيش 14
16 وادي دجلة 12
17 الإسماعيلي 11
18 الإنتاج الحربي 10.

ترتيب هدافي الدوري المصري
وعلى الجانب الآخر، تصدر حسام حسن مهاجم سموحة السكندري، ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد ثمانية أهداف، بينما جاء أحمد سمير جناح طلائع الجيش في المركز الثاني برصيد برصيد سبعة أهداف، ليصبح ترتيب هدافي الدوري المصري كالآتي:-

1- حسام حسن 8
2- أحمد سمير 7
3- يوسف اوباما 7
4- عمر كمال 7
5- عمر جمال 6
6- رزاق سيسة 6
7- أحمد ياسر ريان 6
8- رمضان صبحي 6
9- شميلس بيكلى 6.

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