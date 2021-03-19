الإسماعيلي يغري إيهاب جلال للموافقة على تدريب الفريق

يرغب نادي الإسماعيلي في التعاقد مع المدير الفني لمصر المقاصة، إيهاب جلال خلال الفترة القادمة.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن النادي الاسماعيلي سيقوم بدفع مبلغ 2 مليون جنيه لصالح نادي مصر المقاصة قيمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني ايهاب جلال.





وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن ذلك من أجل أن يقوم النادي الفيومي بإقالة المدير الفني ليتمكن من قيادة الدراويش في الفترة المقبلة.





وأضاف: "واتفق الاسماعيلي مع أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للمقاصة علي انتقال جلال للاسماعيلي خصوصًا ان عبد الخالق يعد احد أبناء مدينة الاسماعهيلية ويرغب في مساعدة الفريق علي النهوض من كبوته".



