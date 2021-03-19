Advertisements

الإسماعيلي يغري إيهاب جلال للموافقة على تدريب الفريق

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:33 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
الفجر الرياضي
Advertisements
يرغب نادي الإسماعيلي في التعاقد مع المدير الفني لمصر المقاصة، إيهاب جلال خلال الفترة القادمة.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن النادي الاسماعيلي سيقوم بدفع مبلغ 2 مليون جنيه لصالح نادي مصر المقاصة قيمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني ايهاب جلال.

وأكد عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن ذلك من أجل أن يقوم النادي الفيومي بإقالة المدير الفني ليتمكن من قيادة الدراويش في الفترة المقبلة.

وأضاف: "واتفق الاسماعيلي مع أحمد عبد الخالق الراعي الرسمي للمقاصة علي انتقال جلال للاسماعيلي خصوصًا ان عبد الخالق يعد احد أبناء مدينة الاسماعهيلية ويرغب في مساعدة الفريق علي النهوض من كبوته".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ايهاب جلال الاسماعيلي

أخبار تهمك

نجم الأهلي السابق يكشف عن الثنائي الأقرب لقيادة خط وسط المنتخب

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يقترب من الدوري السعودي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 19 ساعة

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 23 ساعة

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات الدور ال16

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

منذ حوالي 9 ساعات

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

حيلة أخيرة من الزمالك لإنهاء أزمة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ يوم

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 ص

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

08:01 ص

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات الدور ال16

10:06 ص

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

04:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار