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موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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يحل فريق أي سي ميلان ضيفًا ثقيلًا على فيورنتينا، يوم الأحد المقبل 21 مارس الحالي، في إطار مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي.


وتقام مباراة ميلان وفيورنتينا على ملعب أرتيميو فرانكي، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


ويحتل الروسونيري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 56 نقطة بفارق تسع نقاط عن المتصدر، إنتر ميلان الذي يملك 65 نقطة.


بينما يتواجد الفيولا في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة، بعدما فاز في 8 مباريات، وتعادل في خمس لقاءات، وخسر 14 مباراة.

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