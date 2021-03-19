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"الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "الإمامة أحكام وآداب" بعموم مناطق المملكة

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم برنامج "الإمامة أحكام وآداب"، الذي ينظمه معهد الأئمة والخطباء ابتداءً من الأحد القادم ولمدة ثلاثة أسابيع عبر برنامج متنوع في القرآن الكريم وعلومه والعقيدة الإسلامية الصحيحة، وبعض الأحكام المهمة في الصلاة والأمن الفكري والآداب والأخلاق الإسلامية، يستهدف أكثر من 80 ألف إمام بعموم مناطق المملكة عبر التطبيقات الإلكترونية.

 

وأوضح مدير معهد الأئمة والخطباء المكلف عيسى كاملي أن البرنامج يقدمه أعضاء هيئة التدريس بالمعهد عبر منصة زووم بالاتصال المباشر، وأن كل فعالية من البرنامج سيستفيد منها أكثر من 13000 إمام في مرحلته الأولى ليصل مجموع المستهدفين إلى أكثر من 80 ألف إمام مسجد وجامع في جميع مناطق المملكة.

 

وبين كاملي أن البرنامج يهدف إلى نشر الوسطية والاعتدال وتطوير أداء أئمة المساجد في حسن إدارة المسجد وفن التعامل مع المأمومين وتوجيههم وتعليمهم ونشر الألفة والمحبة بين جماعة المسجد، وتحصين أئمة المساجد من خطورة الأفكار المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، وفهم معاني القرآن الكريم والعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم بعض الأحكام المهمة في الصلاة.

 

ونوه مدير معهد الأئمة والخطباء بأن البرنامج يسلط الضوء على الأحكام الشرعية في الإمامة في رمضان وأحكام الصيام وآدابه ودور أئمة المساجد في توعية المجتمع وإرشادهم بأهمية استغلال الأوقات الفاضلة والحرص على الدعوة وفق المنهج الوسطي.

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وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وزارة الشؤون الإسلامية

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