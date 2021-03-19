وزير الأوقاف: لا حرج في تخصيص أيام للتذكير بحق الأم أو المرأة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بعض الناس عندما ينفقون في سبيل الله يظنون أنهم يمتنون على خلق الله، على الرغم من أن كل ما يفعلوه أنهم يخرجون حق الله في المال.





وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد السلام بمدينة الطور في جنوب سيناء، إلى أنه لا حرج على الإطلاق في أن يحتفي الناس ببعض أيامهم الوطنية، أو يخصصوا بعض الأيام للتذكير بحق العلم، أو الأم، أو المرأة، مشددا على ضرورة أن يتفانى كل إنسان خدمة والديه.





وأضاف أن حق الوالدين عظيم، حيث مثلما للمال حق، فأن للوالدين حق، وعندما يحسن الإنسان للوالدين، فهو لا يتفضل عليهم، وإنما يؤدي بعض حقهم عليه، معلقا: "نحن نرد بعض حقهم علينا، فلا يمكن لإنسان أن يرفي حق والديه على الاطلاق".