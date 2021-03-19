وزير المالية يبكي أثناء خطبة الجمعة

تأثر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحديث الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أثناء خطبة الجمعة بمسجد السلام بمدينة الطور في جنوب سيناء، عن فضل الأم.





ومسح "معيط"، دموعه بعد انتهاء وزير الأوقاف من حديثه عن الأم ودور الإنسان تجاه والديه.





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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن بعض الناس عندما ينفقون في سبيل الله يظنون أنهم يمتنون على خلق الله، على الرغم من أن كل ما يفعلوه أنهم يخرجون حق الله في المال.





وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد السلام بمدينة الطور في جنوب سيناء، إلى أنه لا حرج على الاطلاق في أن يحتفي الناس ببعض أيامهم الوطنية، أو يخصصوا بعض الأيام للتذكير بحق العلم، أو الأم، أو المرأة، مشددا على ضرورة أن يتفانى كل إنسان خدمة والديه.



