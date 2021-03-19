وزير الأوقاف: خونة الأوطان مصيرهم الضياع في الدنيا والآخرة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه إذا أردت أن تعرف أصالة الإنسان وطيب معدنه، فعلينا أن ننظر إلى مدى وفائه لوطنه، مضيفا أن من لا خير لوطنه فيه فلا خير فيه.





وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد السلام بمدينة الطور في جنوب سيناء، إلى أن خونة الأوطان مآلهم إلى الضياع في الدنيا والآخرة، منوها بأن ضريبة الحفاظ على الوطن ليست منوطة بجيل واحد فقط، بل هو حق على جميع الأجيال أن تؤدي ضريبتها تجاه الوطن.



