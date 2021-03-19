الزوارق الحربية الإسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة

هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.

وقالت مصادر محلية في غزة، إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه ، كما لاحقت مراكب الصيادين في حدود 3 أميال بحرية.