نقابة كتاب مصر ناعيه شاكر عبد الحميد: فقدنا أحد رواد الفكر العربى









نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، الذى رحل عن عالمنا مساء أمس، وذلك بعد أيام من معاناته مع فيروس كورونا، وانتقاله إلى إحدى المستشفيات فى الجيزة.

وقال النقابة في بيانها: لقد فقدت الثقافة المصرية واحدًا من روادها العملاقة، المفكر والناقد والأكاديمي، وأحد أهم أساتذة علم النفس في الوطن العربى، هو الدكتور شاكر عبد الحميد، الذى أثرى كتبه القيمة والتي لا تستطيع تميز الأفضل منها على أعلى نسبة انتشار وإعادة طبع، وتتلمذ على يده آلاف الطلبة، في مصر والعالم العربى، وأجمع على حبه الجميع لما كان يتمتع به من نبل وكرم وسماحة وإنسانية بين أصدقائه وكل من يتعامل معه.









ويعد الدكتور شاكر عبد الحميد، واحدا من أبرز المثقفين المصريين، وتحمل مؤلفاته خصوصية، ونظرة موسوعية للعلوم والفنون، وله حصور قوى فى الوسط الثقافى.

والدكتور شاكر عبد الحميد من مواليد 20 يونيو 1952 بأسيوط بصعيد مصر، عمل أميناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة ثم تولى منصب وزير الثقافة بوزارة كمال الجنزورى فى ديسمبر 2011، وهو أستاذ لعلم نفس الإبداع - أكاديمية الفنون المصرية.