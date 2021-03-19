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عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:18 م
قرعة دوري ابطال اوروبا
قرعة دوري ابطال اوروبا
الفجر الرياضي
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أسفرت قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت اليوم في مدينة نيون عن مفاجآت عديدة من أهمها وقوع نادي حامل اللقب بايرن ميونخ في مواجهة  باريس سان جيرمان.

كما يلتقي فريق بروسيا دورتموند مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ويصطدم تشيلسي بنظيره بورتو.

كما يصطدم ريال مدريد في قمة مرتقبة بنظيره ليفربول المحترف بين صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح.

وتأهلت أندية ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وبورتو البرتغالي وبروسيا دورتموند الألماني وريال مدريد الإسباني.

مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي ضد بروسيا دورتموند

بورتو ضد تشيلسي

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

ليفربول وريال مدريد



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