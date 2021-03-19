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في محاولات للمصالحة.. أنقرة ترفع الراية البيضاء وتسعى لعلاقات جيدة مع مصر

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
وكالات
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في إطار محاولات أنقرة المستمرة للتقارب مع القاهرة، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تسعى إلى علاقات جيدة مع كل دول جوارها، بما في ذلك مصر.

 

وأشار أكار، خلال كلمة ألقاها الخميس أثناء مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الدفاع بأنقرة، إلى أن تركيا ترغب في علاقات حسن جوار مع كل دول المنطقة، بما في ذلك مصر واليونان.

 

 كما شدد على أن أنقرة تتوقع نهجاً مماثلاً من قبل كل جيرانها من أجل ضمان السلام والاستقرار.

 

 

 

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يذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، كان أكد الأحد، أن المواقف السلبية للساسة الأتراك لا تعكس العلاقة بين الشعبين المصري والتركي.

 

وأوضح شكري أنه إذا وجدت مصر تغييراً في السياسة التركية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وانتهاج سياسات إقليمية تتوافق مع السياسة المصرية، فقد تكون هذه أرضية ومنطلقاً للعلاقات الطبيعية.

 

كما اعتبر أن "الأقوال الصادرة عن الساسة في أنقرة بشأن فتح قنوات حوار مع القاهرة لا تكفي، بل لا بد أن تقترن بأفعال".

 

إلى ذلك، شدد على أن السياسة الخارجية لبلاده متزنة، وليست في مواجهة مع أي طرف، لافتاً إلى أن هناك صعوبات خاصة في ظل التطورات وحالة الاستقطاب على الساحة الدولية.

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الكلمات المفتاحية

مصر مصالحة تركية تركيا

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