ينطلق في هذا الموعد.. 10 معلومات مهمة عن موكب المومياوات الملكية

ينتظر العالم خلال الفترة المقبلة حدث مهيب، حيث تستعد وزارة السياحة والآثار لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن موكب المومياوات الملكية:



1_أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي لها عن انطلاق موكب المومياوات الملكية يوم 3 أبريل القادم.



وقال بيان الوزارة "انتظرونا في الحدث العالمي الذي سيبهر العالم بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة".



2_ ينقل الموكب 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط".



3_ يعد هذا الحدث الأول من نوعه في العالم.



4_ ناقشت وزارة السياحة والآثار تفاصيل خطة العمل خلال الفترة القادمة لإخراج الفاعلية بالمظهر الذي يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية.



5_ أكدت الوزارة على البدء الفوري في الحملة الدعائية للموكب، حيث سيتم الاعلان عن تاريخ الفعالية خلال ساعات قليلة.



6_يضم الموكب 22 مومياء من بينها ١٨ مومياء لملوك، و٤ مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.



7_ عملية نقل المومياوات الملكية تتم وفقا لإجراءات محددة يراعى فيها معايير الأمان والسلامة المتبعة عالميا في نقل القطع الأثرية..



8_ سيتم وضع المومياوات داخل وحدات تعقيم مجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، ومحملة على عربات تم تصميمها وتجهيزها خصيصا لذلك الحدث، بهدف الحفاظ على سلامة المومياوات، وضمان تنفيذ الاحتفالية بما يليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة.



9_ تشرف لجنة مختصة على التجهيزات الفنية والعلمية والتقنية لعملية نقل المومياوات، والتجهيزات الخاصة بمعمل الترميم وفتارين العرض.



10_ اتخذت وزارة السياحة والآثار "الجعران الناشر جناحيه" كرمز وضعته على العربات التي ستقوم بنقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

