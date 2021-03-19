Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره ليستر سيتي، يوم 3 أبريل في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب كينج باور، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


ويحل مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، وذلك بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

أخبار تهمك

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

منذ حوالي 10 ساعات

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 15 ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ يوم

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ ثلث ساعة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 20 ساعة

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ يوم

نجم الأهلي السابق يكشف عن الثنائي الأقرب لقيادة خط وسط المنتخب

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ نصف ساعة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ يوم

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 16 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات الدور ال16

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

01:28 م

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

09:39 ص

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

08:01 ص

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار