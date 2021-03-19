موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره ليستر سيتي، يوم 3 أبريل في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب كينج باور، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









ويحل مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، وذلك بفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.