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الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد تحرير طابا*

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى ال ٣٢ لتحرير طابا.‏

‎ واكد الأزهر أن ذكري تحرير أرض طابا واستعادتها إلى حضن الوطن هي ذكرى غالية على نفوس المصريين جميعًا، وهي بمثابة استكمال لملحمة العزة والكرامة التي خلدتها انتصارات أكتوبر المجيدة باسترداد الأرض وعدم التفريط في أي جزء من تراب هذا الوطن.

واحتفالا بهذه المناسبة، فإن الأزهر يدعو المصريين إلى استلهام روح النصر لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء‎.‎‏

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