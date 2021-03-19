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"الزراعة" تحتفل بعيد الأم في حديقة الأورمان على هامش معرض زهور الربيع

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تنظم حديقة الاورمان النباتية بالجيزة، احتفالية الاحد المقبل، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، على هامش معرض زهور الربيع، بالتنسيق بين الركن الاعلامي وعدد من الشركات العارضة بالمعرض.

وتفتح الحديقة ابوابها أمام امهات مصر، احتفالا بهذه المناسبة، في هذا اليوم بسعر مخفض لتذكرة الدخول قيمته جنيهان فقط بدلا من 5 جنيهات.

وتشمل الاحتفالية التي ينظمها الركن الاعلامي، ممثلا في مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، بالتعاون مع قطاع الارشاد الزراعي، فقرات فنية متنوعة، من الساعه 2 وحتى 5 مساءا، فضلا عن توزيع جوائز عينية بنظام السحب والقرعة العلنية، في نهاية الحفل، يقدمها قطاع الانتاج بوزارة الزراعة، وعدد من الشركات العارضة بالمعرض، والتي تقدم باقة من الورود والزهور ونباتات الزينة القيمة.

وقرر عدد من الشركات العارضة، بالمعرض، خصومات على عدد من منتجاتها، ومعروضاتها، للامهات، احتفالا بهذه المناسبة، بنسبة متفاوتة.

وشددت اللجنة المنظمة للاحتفال بضرورة اتباع كافة الاجراءات الاحترازية، السابق الاعلان عنها للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتجنب التكدس والازدحام، والالتزام بالاجراءات التنظيمية للحفل.

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وزارة الزراعة بوابة الفجر الفجر

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