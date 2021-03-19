انطلاق فاعليات صالون الشباب الدورة الـ 31





تتفضل أ.د ايناس عبد الدايم وزير الثقافة بإفتتاح صالون الشباب الدورة 31 لعام2021 تحت عنوان "ما يهمني الآن"، بحضور أ.د خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية و ا.د مدحت نصر رئيس لجنه الفرز والتحكيم و نخبة من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفن التشكيلى وذلك فى تمام الساعة السادسه مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.









ويشارك في هذه الدورة مايقرب من151 فنان بإجمالى 152 عملاً فنيا فى مختلف مجالات الفن التشكيلى والتى تضم النحت , الخزف , التصوير, الرسم , الجرافيك , التجهيز فى الفراغ , فنون الميديا والفنون الرقمية يتنافسون على جوائز هذا العام التى تقدر قيمتها بإجمالى 160ألف جنيه مصرى مقسمه كالتالي :

الجائزه الكبري قيمتها 30 الف جنيه مصري





جوائز الصالون مقسمه إلي 8 جوائز قيمة كلا منها 15 الف جنيه مصري





2 جائزة تشجيعيه قيمة كلا منها 5 الاف جنيه مصري



