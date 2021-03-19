Advertisements

انطلاق فاعليات صالون الشباب الدورة الـ 31

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
Advertisements

تتفضل أ.د ايناس عبد الدايم وزير الثقافة بإفتتاح صالون الشباب الدورة 31 لعام2021 تحت عنوان "ما يهمني الآن"، بحضور أ.د خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية و ا.د مدحت نصر رئيس لجنه الفرز والتحكيم و نخبة من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفن التشكيلى وذلك فى تمام الساعة السادسه مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2021 بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.


ويشارك في هذه الدورة مايقرب من151 فنان بإجمالى 152 عملاً فنيا فى مختلف مجالات الفن التشكيلى والتى تضم النحت , الخزف , التصوير, الرسم , الجرافيك , التجهيز فى الفراغ , فنون الميديا والفنون  الرقمية  يتنافسون على جوائز هذا العام  التى تقدر قيمتها بإجمالى 160ألف جنيه مصرى مقسمه كالتالي : 
الجائزه الكبري قيمتها 30 الف جنيه مصري 

جوائز الصالون مقسمه إلي 8 جوائز قيمة كلا منها 15 الف جنيه مصري 

2 جائزة تشجيعيه قيمة كلا منها 5 الاف جنيه مصري

أخبار تهمك

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ يوم

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ يوم

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ 19 دقيقة

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات الدور ال16

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 20 ساعة

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ يوم

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الأهلي السابق يكشف عن الثنائي الأقرب لقيادة خط وسط المنتخب

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

01:28 م

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

09:39 ص

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

08:01 ص

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار