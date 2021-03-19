"الإنتاج الحربي" تطلق الفيديو الخامس من "بنبني لبكرة" حول صناعة المصاعد الكهربائية

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي، الفيديو الخامس من حملة "بنبني لبكرة"، وهي حملة إعلامية أطلقتها الوزارة ليتم من خلالها استعراض لمحات من المشروعات التي تشارك في تنفيذها وتعكس مساهمتها في التنمية الشاملة بالدولة.





وخلال الفيديو الخامس للحملة تم الإشارة إلى أن وزارة الإنتاج الحربي قامت بإنشاء شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيجيك"، بالتعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية.



