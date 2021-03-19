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ببطاقة الرقم القومي.. الاستعلام عن المنحة الرئاسية 2021 عبر موقع وزارة القوي العاملة

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:26 م
المنحة الرئاسية 2021
المنحة الرئاسية 2021
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ببطاقة الرقم القومي.. الاستعلام عن المنحة الرئاسية 2021 عبر موقع وزارة القوي العاملة

الاستعلام عن المنحة الرئاسية 2021، لازالت تتوالي عمليات البحث المكثفه من قبل مستفيدي منحة العماله الغير منتظمة حيث يبحثون عن الخطوات اللازمه للدخول عبر موقع الوزارة والاطلاع علي خطوات الاستعلام عن موعد صرف مستحقاتهم حيث قامت الوزارة بصرف الدفعه السادسه الايام الماضيه ولكن يوجد مجموعه من المستفيدين الذي تخلفوا عن موعد الحضور لذا اتاحت لهم موعد اخر ، وتجدر الاشارة ان هذه هي الدفعه السادسه والاخيره من المنحه الرئاسيه المقدمة من قبل السيد عبد الفتاح السيسي لحوالي اتنين ونصف مليون عامل مصري.

الاستعلام عن المنحة الرئاسية 2021
يوجد الكثير من عمال اليوميه الذي فقدوا اعمالهم خلال السنه الماضيه وذلك بسبب تخلي اصحاب العمل عنهم نتيجة توقف الانشطة التجاريه لما نتج من تفاقم لتداعيات وباء كورونا الذي ضرب البلاد بداية عام 2020 الماضي حيث قررت الدوله ان تقف بجانب ابنائهم وذلك من خلال توفير لهم برنامج اجتماعي يمنحهم اعانات ماديه تساعدهم في جلب احتيجاتهم الرئيسيه من ماكلات ومشروبات ، وتجدر الاشارة ان الوزارة قد وضعت مجموعه من الشروط التي يجب ان تنطبق علي هؤلاء العمال لكل يصل الدعم الي مستحقيه وبالفعل نجحت الوزارة في تسليم دفعتين مقسمين علي ستة اشهر من منحه العمال حيث تم استلام مبلغ ثلاث الاف جنيه لكل عامل من خلال مكاتب البريد المختلفه.

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة القوي العامله
من خلال هذه الفقره نعرض لكم الخطوات اللازمه من اجل الدخول عبر موقع وزارة التضامن للاطلاع علي مواعيد استحقاق الدفعات التي تخلف اصحابها عن استلامها في مواعدها وذلك من خلال الاتي :

- تسجيل الدخول عبر رابط موقع وزارة القوي العامله .
- كتابة اسم المستخدم ورقم الجلوس.
- كتابة الرقم القومي والاسم الثلاثي .
- التاكد من صحة البيانات .
- الضغط علي زر استعلام .

ببطاقة الرقم القومي.. الاستعلام عن المنحة الرئاسية 2021 عبر موقع وزارة القوي العاملة

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وزارة القوى العاملة المنحة الرئاسية 2021

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