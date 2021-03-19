Advertisements

المفتي: "تحرير طابا" يُعد رمزًا لبطولات وتضحيات الجيش المصري

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
توجه الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلى القوات المسلحة المصرية قادةً وضباطًا وجنودًا، وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ 32 لتحرير طابا الذي يوافق 19 مارس من كل عام.

وقال مفتي الجمهورية -في بيانه اليوم الجمعة: تحية إلى قادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، وإلى الشعب المصري المدافع عن تراب وطنه بمناسبة ذكرى تحرير طابا. وأكد فضيلته أن عيد تحرير طابا ما كان ليتم إلا ببذل أرواح الشهداء والمزيد من الجهد والمثابرة، حتى استطعنا تحرير آخر شبر محتل من أرض مصرنا الغالية.

وأوضح مفتي الجمهورية أن هذا اليوم العظيم يُعد رمزًا ودليلًا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها -ولا يزال يقدمها- الجيش المصري، وما تقوم به الدبلوماسية المصرية من أجل رفعة الوطن وحريته واستقلاله، معربًا عن اعتزازه وتقديره لجهود جيشنا العظيم في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها وحمايتها من المتربصين بها عبر تاريخها الطويل.

ودعا مفتي الجمهورية جموع الشعب المصري، وخاصة الشباب، أن يستلهموا من ذكرى "تحرير طابا" معاني التضحية والفداء والاجتهاد والمثابرة، لكي يشاركوا في بناء البلاد ونهضتها ورقيها وحتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء، وأن تنعم دائمًا بالأمن والاستقرار والرخاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر المفتي الفجر

أخبار تهمك

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات الدور ال16

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

منذ حوالي 10 ساعات

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ يوم

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ 33 دقيقة

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ يوم

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ يوم

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف عن الثنائي الأقرب لقيادة خط وسط المنتخب

منذ ساعتين و 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

01:28 م

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

09:39 ص

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

08:01 ص

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار