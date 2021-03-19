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ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت اليوم في مدينة نيون عن مواجهات نارية وجاء أبرزها بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

تأهل نادي ليفربول على حساب لايبزيج الألماني بعد التغلت عليه في الذهاب والإياب بينما تأهل ريال مدريد على حساب نظيره أتالانتا الإيطالي.

وجاءت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

مانشستر سيتي ضد دورتموند

بورتو ضد تشيلسي

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

ريال مدريد ضد ليفربول

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