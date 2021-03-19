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صدمات لجماعة الإخوان.. تركيا تطلب من قنوات الجماعة البعد عن السياسة والتحول للترفيه

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف عدد من الإعلاميين المحسوبين على تيار جماعة الإخوان المصرية في الخارج، اليوم الخميس، عن توجيهات رسمية من الحكومة التركية لقنوات ”المعارضة المصرية في إسطنبول بالكف عن تناول الشأن السياسي المصري والتحول لمجال الترفيه والمنوعات.

 

يأتي التوجيه التركي، الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي، في خضم رسائل متتابعة من أنقرة خلال الأيام الماضية بالرغبة في فتح صفحة جديدة مع القاهرة بعد سنوات من العلاقات المتوترة.

 

وكتب الصحفي المصري في صحيفة العربي الجديد اللندنية الممولة قطريا، عبدالرحمن فارس، على حسابه في فيسبوك: ”رسميا الحكومة التركية تطلب من قنوات الشرق ومكملين ووطن إما إغلاق قنواتهم أو تحويلها لقنوات منوعات وإيقاف كافة برامجها السياسية ووقف أي حديث متعلق بالسيسي. وقناة مكملين في اجتماع حاليا لمناقشة الإغلاق أو التحول للمنوعات“.

 

كما كتب المصور المصري بوكالة الأناضول عمرو صلاح الدين: ”من مصادر موثوقة، صدور توجيهات رسمية تركية لما تسمى بقنوات ”المعارضة“ المصرية بإسطنبول بالتوقف عن تناول الشأن المصري والتشديد على عدم ذكر السيسي والتحول لقنوات منوعات أسرية وفنية واجتماعية بعيدا عن الشأن العام والسياسي“.

 

وكتب الإعلامي سامي كمال الدين على حسابه في تويتر: ”قبل قليل: إبلاغ إدارة قنوات وطن ومكملين والشرق بالتوقف عن انتقاد السيسي وإيقاف البرامج السياسية وعدم التدخل في الشأن الداخلي لمصر“.

 

بموازاة ذلك، أعلنت قناة الشرق المعارضة، التي يرأسها السياسي المصري أيمن نور، وتبث من إسطنبول، في تدوينة على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، عن اعتذارها عن بث حلقة اليوم من برنامجها الذي يحمل اسم الشارع المصري، ويركز على الشأن الداخلي لمصر.

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قنوات الاخوان تركيا الاخوان المسلمين

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