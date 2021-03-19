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طريقة التسجيل في خط وي we تكافل وكرامة 2021 من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات بالرقم القومي

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:31 م
خط وي we تكافل وكرامة 2021
خط وي we تكافل وكرامة 2021
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طريقة التسجيل في خط وي we تكافل وكرامة 2021 من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات بالرقم القومي

طريقة التسجيل في خط وي تكافل وكرامة 2021، حيث يعتبر هو الشغل الشاغل التي تصدر عدد كبير من البحث من خلال محركات البحث جوجل وغيرها كثير عن طريقة الحصول ايضا على برنامج تكافل وكرامة من المصرية للاتصالات كما أن جميع المستخدمين والحاصلين على الدعم الخاص تكافل وكرامة يبحثون عنه في التسجيل من خلال شركة وي. 

كما قام أيضًا وزير التضامن الاجتماعي في مبادرة كبيرة  قد يتم انطلاقا لأول مرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ العام الماضي على تسهيل وتيسير لجميع المواطنين المتواجدين على أرض جمهورية مصر العربية والتي يعانون من ظل الظروف التى تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي ايضا بسبب ظهور جائحة فيروس كورونا كوفد 19 نتابع برنامج تكافل وكرامة.

طريقة التسجيل في خط وي تكافل وكرامة 2021
طريقة للحصول على رابط  خط وي تكافل وكرامة من المصرية للاتصالات we، نتابع  تسجيل برنامج تكافل وكرامة، في ضوء العديد من الخدمات المتنوعة التي تم تقديمها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لجميع المصريين إذا كان من توفير برنامج تكافل وكرامة أو غيرها لذلك وضعت ايضا رابط من خلاله يتم التسجيل بشكل مباشر عبر خط وي للحصول على دعم تكافل وكرامة الرابط المصرية we بعد ذلك يجب أن نقوم بالدخول على هذا الرابط ونبدا بالتسجيل وهذا الرابط ثم توفير حفاظا على حياة جميع المواطنين والتيسير عليهم من عدم حدوث أي تقديسات تؤدي إلى تفشي الفيروس

التسجيل  في خط وي تكافل وكرامة من المصرية للاتصالات
توجد العديد من الخطوات التي تساعدنا في التسجيل خط وي للحصول على برنامج تكافل وكرامة من خلال المصرية للاتصالات والخطوات قد تكون كالتالي:-

- يجب أن نقوم بالدخول على  موقع شركة المصرية للاتصالات.
- ثم بعد ذلك نبدأ بكتابة الرقم القومي والتي تتكون من 14 رقم.
- ويفضل أيضا أن تكون البطاقة سارية.
- قم باختيار الإشعارات التي تكون عليها.
- واليوم التي يتم التسجيل من خلاله.
- ثم ابدأ بالضغط على كلمة لست الريبورت.
- اضغط الان على كلمة المتابعة.
- وسوف يتيح إليك بيانات اذا كنت من مستحقي دعم تكافل وكرامة ولا تستحق.
- وسوف يتم نقلك إلى صفحة ثانية للتسجيل.

طريقة التسجيل في خط وي we تكافل وكرامة 2021 من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات بالرقم القومي

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