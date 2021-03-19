مركز "الهجرة" للحوار يبدأ تدريباته المجانية لشباب الدارسين بالخارج



وفي نهاية التدريب، يصبح المتدرب على دراية كاملة بالقواعد الصحيحة للبحث، والأدوات المجانية والمتاحة للحصول على المعلومات عبر الإنترنت بأسهل الطرق وأكثرها تأكيدًا ودقة.



وتقدم التدريب الصحفية سامية عايش، وهي صحفية ومدربة مستقلة متخصصة في التدریب الصحفي والابتكار في غرف الأخبار. عملت سامیة عایش سابقا كمنتجة للفیدیو ووسائل التواصل الاجتماعی عبر الإنترنت في CNN العربیة بمدينة دبي بالإمارات، وتكمل حالیا زمالة التدریس في مبادرة أخبار "جوجل" الشرق الأوسط وشمال إفریقیا، كما مازالت تكتب مقالات في كل من CNN العربیة، وموقع مصراوي، وموقع رصیف22.



كشفت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تنظيم مركز وزارة الهجرة للحوار MEDCE لأول تدريب للشباب المصريين الدارسين بالخارج، تحت عنوان «البحث عبر الإنترنت: نصائح وأدوات للبحث عن المعلومات».وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى طلابنا ومواكبة التقنيات الرقمية، مضيفة أن التسجيل متاح لأبنائنا الدارسين.ويدور التدريب حول البحث عبر جوجل، ومحركات البحث البديلة والمتخصصة للحصول على معلومات أكثر دقة في مجال بعينه، وطرق البحث عن الصور، وكيفية تفعيل «إشعارات جوجل» في عملية البحث، مع تدريب عملي في نهاية التدريب، الذي يبدأ تمام الرابعة مساء الثلاثاء الموافق 23 من مارس، عبر تطبيق «زووم» ولمدة 90 دقيقة.