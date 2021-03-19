البريد المصري عضواً في اتحاد المصارف العربية





في اطار سعي البريد المصري لتطبيق استراتيجية الشمول المالي الهيئة القومية للبريد تنضم الي عضوية اتحاد المصارف العربية والذي يضم صفوة الخبراء ورجال المصارف والمال والإقتصاد من ٣٥٠ مصرفاً بهدف بحث افضل الممارسات واحدث الخدمات والتقنيات في مجال الشمول المالي والخدمات المالية.





قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان انضمام الهيئة القومية للبريد لإتحاد المصارف العربية يأتي في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وبهدف متابعة جميع التطوّرات المصرفية الدولية والتغيّرات والتحوّلات الإقليمية للمجتمع المصرفي لمواكبة قضايا الساعة على الساحتين العربية والعالمية، بالاضافة الي مشاركة البريد المصري في رسم ملامح التحرّك المصرفي المستقبلي.





وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن البريد المصرى يسعى دائماً إلى التعاون مع جميع المؤسسات و الجهات للمضي قدماً في تحقيق خطته في الشمول المالى و التمكين الرقمى موضحاً ان الانضمام الي اتحاد المصارف العربية يتيح للبريد المصري تبادل الخبرات، والتدريب في المجالات المصرفية، وتأمين الإستشارات القانونية والمالية والمصرفية الفنية والتقنية.





جدير بالذكر ان إتحاد المصارف العربية هو عضو لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برأسه الامين العام لجامعة الدول العربية، وهو منظمة إقليمية عربية منبثقة عن المنظّمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية .