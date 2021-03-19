



رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين للتسجيل في ترقيات المعلمين 2021 والاوراق المطلوبة





رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين للتسجيل في ترقيات المعلمين 2021، حيث يرغب عدد كبير من المعلمين لكي يتعرفوا ايضا على الموقع الخاص بالاكاديمية المهنية للترقيات لهذا العام 2021 وبالأخص بعدما ظهرت في الاوان الاخيره بعض المعلومات التي تخص تدريب الترقيات وترقية جميع المعلمين التي يستحقوا هذه الترقيه كما قامت أيضا الهيئة العامة للترقية بالتشديد على المعلمين لتسجيل بياناتهم وذلك من خلال الموقع المتخصص في ذلك، ومعرفة الأماكن التي يتم فيها التدريب وكل هذا سوف نتعرف عليه الامور التي تخص الاكاديمية المهنية للمعلمين





رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021

يستطيع جميع المعلمين أن يبدأ بالبحث لدفع مستمر عن طريقة الحصول على رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين والحصول ايضا على الترقيات الخاصة لعام 2021 لذلك قد نتعرض اليوم للتعرف على الرابط الخاص بالأكاديمية وهو يكون كالتالي:-





- نبدأ بالدخول على هذا الرابط الأكاديمية المهنية للمعلمين.

- ثم بعد ذلك نبدأ بالاستعلام باستخدام الرقم السري.

- كما يتطلب منك الموقع كتابة الرقم القومي.

- الخاص بالمعلم يمكن كتابته في الاماكن المخصصة له.

- سوف تظهر امامك بعد كتابة هذه المعلومات كافة البيانات التي تتعلق بترقية المعلمين لهذا العام.

- والمواعيد الخاصة بها والأماكن التي تكون عليها وفي نهاية الأمر يبدأ المعلم بطباعة هذا الإخطار.





الاوراق المطلوبة في ترقيات المعلمين

الأكاديمية المهنية للمعلمين قد وضحت انه يوجد ترقيات حديث سوف تكون لعدد كبير من المعلمين المتواجدين في وزارة التربية والتعليم ولكن بعدة شروط واوراق لابد من توافرها قد تكون هذه الشروط التي لابد من توفرها تكون كالتالي:-





- لابد من تواجد ملف الترقية الخاص بالمعلم والمعلمة.

- بالإضافة إلى ذلك يتم تتواجد ايضا تقرير مفصل عن أداء المعلم في آخر أعماله.

- قد يتم تعديل البيانات إذا كانت مدرسة خاصة أو حكومية أو غيرها

- ثم بعد ذلك لابد من تواجد صحيفة معتمد ومطبوع عمل إدارة التربية والتعليم ولا بد من تواجد صورة البطاقة.



