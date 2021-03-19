Advertisements

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين للتسجيل في ترقيات المعلمين 2021 والاوراق المطلوبة

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:37 م
الأكاديمية المهنية للمعلمين
الأكاديمية المهنية للمعلمين
Advertisements

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين للتسجيل في ترقيات المعلمين 2021 والاوراق المطلوبة

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين للتسجيل في ترقيات المعلمين 2021، حيث يرغب عدد كبير من المعلمين لكي يتعرفوا ايضا على الموقع الخاص بالاكاديمية المهنية للترقيات لهذا العام 2021 وبالأخص بعدما ظهرت في الاوان الاخيره بعض المعلومات التي تخص تدريب الترقيات وترقية جميع المعلمين التي يستحقوا هذه الترقيه كما قامت أيضا الهيئة العامة للترقية بالتشديد على المعلمين لتسجيل بياناتهم وذلك من خلال الموقع المتخصص في ذلك، ومعرفة الأماكن التي يتم فيها التدريب وكل هذا سوف نتعرف عليه الامور التي تخص الاكاديمية المهنية للمعلمين

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2021
يستطيع جميع المعلمين أن يبدأ بالبحث لدفع مستمر عن طريقة الحصول على رابط الاكاديمية المهنية للمعلمين والحصول ايضا على الترقيات الخاصة لعام 2021 لذلك قد نتعرض اليوم للتعرف على الرابط الخاص بالأكاديمية وهو يكون كالتالي:-

- نبدأ بالدخول على هذا الرابط الأكاديمية المهنية للمعلمين.
- ثم بعد ذلك نبدأ بالاستعلام باستخدام الرقم السري.
- كما يتطلب منك الموقع كتابة الرقم القومي.
- الخاص بالمعلم يمكن كتابته في الاماكن المخصصة له.
- سوف تظهر امامك بعد كتابة هذه المعلومات كافة البيانات التي تتعلق بترقية المعلمين لهذا العام.
- والمواعيد الخاصة بها والأماكن التي تكون عليها وفي نهاية الأمر يبدأ المعلم بطباعة هذا الإخطار.

الاوراق المطلوبة في ترقيات المعلمين
الأكاديمية المهنية للمعلمين قد وضحت  انه يوجد ترقيات حديث سوف تكون لعدد كبير من المعلمين المتواجدين في وزارة التربية والتعليم ولكن بعدة شروط واوراق لابد من توافرها قد تكون هذه الشروط التي لابد من توفرها تكون كالتالي:-

- لابد من تواجد ملف الترقية الخاص بالمعلم والمعلمة.
- بالإضافة إلى ذلك يتم تتواجد ايضا تقرير مفصل عن أداء المعلم في آخر أعماله.
- قد يتم تعديل البيانات إذا كانت مدرسة خاصة أو حكومية أو غيرها
- ثم بعد ذلك لابد من تواجد صحيفة معتمد ومطبوع عمل إدارة التربية والتعليم ولا بد من تواجد صورة البطاقة.

رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين للتسجيل في ترقيات المعلمين 2021 والاوراق المطلوبة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

التسجيل في ترقيات المعلمين الأكاديمية المهنية للمعلمين 2021 الأكاديمية المهنية للمعلمين

أخبار تهمك

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ يوم

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

منذ 19 دقيقة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات الدور ال16

منذ حوالي 4 ساعات

5 قرارات جمهورية عاجلة للرئيس السيسي

منذ يوم

عاجل.. تفاصيل جنازة وعزاء الدكتور شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

التشرينجيتو: ريال مدريد يوقع مع صفقة كبرى

منذ حوالي 16 ساعة

وفاة وزير الثقافة الأسبق شاكر عبد الحميد

منذ حوالي 15 ساعة

كارتيرون يرفض استمرار هذا اللاعب مع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

بشرى سارة لجماهير برشلونة.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الأهلي السابق يكشف عن الثنائي الأقرب لقيادة خط وسط المنتخب

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ميدو يفتح النار على مسئولي الزمالك بسبب كارتيرون

منذ يوم

عاجل - الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر نتيجة ترقيات معلمي الأزهر الشريف

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. الأوراق المطلوبة ورابط التقديم والموعد

الاكاديمية المهنية للمعلمين تفتح باب التقديم مجددًا على التسجيل للترقي 2020 عبر الرابط pat.edu.eg | اعرف الشروط والأوراق المطلوبة وطريقة التسجيل now من هنااااا

الاكاديمية المهنية للمعلمين.. كل ما تريد معرفته عن ترقيات المعلمين 2020 ورابط الاستعلام والمستندات المطلوبة وموعد غلق التسجيل

نتيجة كادر المعلمين بالأكاديمية المهنية للمعلمين للتدريب ترقيات 2020

سجل في رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين لحجز برنامج التدريب الرقمي للترقية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:18 م

عاجل.. نتائج قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

ليفربول في مواجهة نارية أمام ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

01:28 م

تصريح مهم من رئيس الوزراء بشأن أزمة سد النهضة

09:39 ص

الطبيب الذي فقد بصره يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس (فيديو)

08:01 ص

مفاجأت نارية.. بي إن سبورتس تكشف عن قرعة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

05:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار